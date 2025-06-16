В России отреагировали на сообщения об эвакуации руководства Ирана

Сатановский: Слухи о возможной эвакуации руководства Ирана ничем не подтверждены

Слухи о возможной эвакуации руководства Ирана ничем не подтверждены. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Не надо маяться дурью, пытаясь угадать, нуждается ли руководство Ирана в эвакуации или не нуждается. И прогнозировать течение конфликта тоже нелепо», — высказался он.

Ранее Iran International со ссылкой на свои источники написал, что руководство Ирана начало переговоры с Россией о возможной эвакуации. Утверждалось, что Али Асгар Хеджази, занимающий пост заместителя руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ведет тайные переговоры. При этом один из высокопоставленных российских чиновников якобы дал Хеджази личные гарантии.

Между тем Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на план Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана. Израильские чиновники заявляли о готовности нанести удар по многолетнему лидеру Ирана, имеющему больше полномочий, чем избираемый президент.