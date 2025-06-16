Трамп запретил Израилю ликвидировать верховного лидера Ирана. Что говорит Тель-Авив о возможной судьбе аятоллы Хаменеи?

Reuters: Трамп наложил вето на план Израиля ликвидировать аятоллу Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в последние дни «наложил вето» на план Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках подрыва политической устойчивости Исламской Республики. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает Reuters.

Американский чиновник в комментарии агентству указал, что жертвой иранцев не стал ни один гражданин Соединенных Штатов.

Пока они не сделают этого, мы даже не станем говорить о действиях против их политического руководства американский чиновник в комментарии Reuters

Израильские чиновники заявляли о готовности нанести удар по многолетнему лидеру Ирана, имеющему больше полномочий, чем избираемый президент.

В частности, в беседе с The Wall Street Journal один из них уточнил, что Хаменеи остается в списке тех, кого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает в качестве целей для нанесения ударов.

Нетаньяху отказался подтвердить сообщения о запрете Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подтвердить сообщение о том, что президент США Дональд Трамп в последний момент наложил вето на попытку ликвидации верховного лидера Ирана.

Политик подчеркнул, что вокруг конфликта возникает множество ложных сообщений, в том числе о разговорах, которых не было. По его словам, Израиль делает то, что необходимо, и продолжит делать то, что необходимо.

Думаю, США знают, что хорошо для них. И я не буду вдаваться в это Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Израильский премьер также призвал жителей Ирана к борьбе с режимом аятолл.

Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

По его словам, народы Ирана и Израиля были друзьями со времен персидского царя Кира Великого, правившего в VI веке до нашей эры. Нетаньяху подчеркнул, что режим аятолл «никогда не был слабее, чем сейчас», и призвал иранцев «встать и позволить вашим голосам быть услышанными».

Аятолла с семьей эвакуирован в бункер

Али Хаменеи находится в бункере на северо-востоке Тегерана, сообщило издание Iran International со ссылкой на два информированных источника.

Публикация появилась после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп запретил Израилю ликвидировать аятоллу.

По словам источников, все члены семьи Хаменеи, включая его сына Моджтабу, находятся с ним. Во время предыдущих операций против Израиля он также находился в убежище. Первая операция «Истинное обещание» состоялась 13 апреля 2024 года в ответ на ликвидацию двух генералов в Дамаске. Вторая началась 1 октября 2024 после атаки на лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Iran International также сообщило, что руководство Ирана начало переговоры с Россией о возможной эвакуации. Али Асгар Хеджази, занимающий пост заместителя руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ведет тайные переговоры с представителями российских властей о возможности выезда из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации из-за ударов Израиля, отметили журналисты.

Издание указало, что один из высокопоставленных российских чиновников якобы дал Хеджази личные гарантии: если ситуация в Иране обострится, Москва организует для него и членов его семьи безопасный маршрут эвакуации.

Верховный лидер Ирана пообещал Израилю мучительную судьбу

Аятолла Хаменеи заявил, что еврейское государство обязательно понесет наказание за свои атаки на Иран.

Сегодня на рассвете сионистский режим (Израиль, — прим. «Ленты.Ру») раскрыл свою грязную и кровавую руку для преступления в нашей любимой стране и проявил свою злую сущность более чем когда-либо ... Могучая рука вооруженных сил исламской республики не оставит его, если на то будет воля Божья Али Хаменеи верховный лидер Ирана

Верховный лидер республики отметил, что своими действиями еврейское государство «приготовило себе горькую и мучительную» судьбу.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

