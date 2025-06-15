Нетаньяху отказался подтвердить слухи о запрете Трампа на ликвидацию Хаменеи

Нетаньяху не подтвердил информацию о запрете Трампа на ликвидацию Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подтвердить сообщение источников Reuters о том, что президент США Дональд Трамп в последний момент наложил вето на попытку ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Нетаньяху подчеркнул, что вокруг конфликта возникает множество ложных сообщений, в том числе о разговорах, которых не было. По его словам, Израиль делает то, что необходимо, и продолжит делать то, что необходимо.

«Думаю, США знают, что хорошо для них. И я не буду вдаваться в это», — заключил политик.

До этого агентство со ссылкой на двух источников рассказало, что Израиль сообщил США о возможности ликвидировать Хаменеи, но Трамп не согласился. Глава Белого дома якобы решил, что пока иранцы не убили ни одного американца, он не станет одобрять действия против их политического руководства.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. Как объяснили в Тель-Авиве, такое решение стало необходимым в свете новых сведений о ядерной программе Ирана. Как отмечал глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, через полгода у Исламской Республики было бы десять атомных бомб и 2000 ракет в качестве средства доставки ядерного оружия к цели.