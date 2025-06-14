Названа причина атаки Израиля на Иран

МИД Италии: Израиль атаковал Иран из-за информации об атомных бомбах

Израиль атаковал Иран на основе развединформации, согласно которой Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет. Такую причину назвал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, в ходе выступления в парламенте, сообщает РИА Новости.

По словам Таяни, так решение об ударе прокомментировал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в личной беседе. Подобные разработки являются экзистенциальной угрозой Израилю, всему региону и международному сообществу, уверен Таяни.

Данные израильской разведки подтверждаются недавним докладом Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), добавил глава дипведомства.

Совет управляющих МАГАТЭ 12 июня одобрил резолюцию, согласно которой Иран не соблюдает свои обязательства в ядерной сфере. В документе говорится, что Иран не смог предоставить гарантии, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

В пятницу, 13 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Иран ответил ракетными ударами по Тель-Авиву.