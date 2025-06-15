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20:02, 15 июня 2025Мир

Стало известно о запрете Трампа на ликвидацию лидера Ирана

Reuters: Трамп в последний момент запретил Израилю ликвидировать лидера Ирана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters

Президент США Дональд Трамп в последние дни «наложил вето» на план Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках подрыва политической устойчивости Исламской Республики. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает Reuters.

О готовности Тель-Авива нанести удар по многолетнему лидеру Ирана, имеющему больше полномочий, чем избираемый президент, стало известно из комментариев израильских чиновников.

В частности, в беседе с The Wall Street Journal один из них уточнил, что Хаменеи остается в списке тех, кого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает в качестве целей для нанесения ударов.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал иранцев к борьбе с режимом аятолл. Он угнетает людей почти полвека и одновременно ставит своей целью уничтожение Израиля, заявил политик. Он напомнил, что народы двух стран исторически поддерживали друг друга, а изменилось все только после прихода аятолл.

По словам Нетаньяху, режим никогда не был так слаб, как после израильских атак, поэтому для жителей Ирана сейчас самое время «встать и позволить голосам быть услышанными».

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