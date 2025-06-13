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23:25, 13 июня 2025Мир

Нетаньяху обратился к жителям Ирана

Нетаньяху призвал иранцев к борьбе с режимом аятолл
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ирана к борьбе с режимом аятолл. Об этом он заявил в своем обращении к иранскому народу.

«Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима», — сказал он.

По его словам, народы Ирана и Израиля были друзьями со времен персидского царя Кира Великого, правившего в VI веке до нашей эры. Нетаньяху подчеркнул, что режим аятолл «никогда не был слабее, чем сейчас», и призвал иранцев «встать и позволить вашим голосам быть услышанными».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В Кремле уточнили, что переговоры состоялись в связи с «опасным обострением обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана».

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