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22:04, 15 июня 2025Мир

Руководство Ирана начало переговоры с Россией о возможной эвакуации

Iran International: Руководство Ирана договаривается с РФ о возможной эвакуации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maya Levin / Reuters

Руководство Ирана начало переговоры с Россией о возможной эвакуации, пишет Iran International со ссылкой на свои источники.

Али Асгар Хеджази, занимающий пост заместителя руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ведет тайные переговоры с представителями российских властей о возможности выезда из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации из-за ударов Израиля, отметили журналисты.

Издание указало, что один из высокопоставленных российских чиновников якобы дал Хеджази личные гарантии: если ситуация в Иране обострится, Москва организует для него и членов его семьи безопасный маршрут эвакуации. Источники указали, что подобные договоренности есть и у других иранских политиков.

Накануне, 14 июня, началась эвакуация граждан России из Ирана.

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