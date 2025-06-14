Началась эвакуация россиян из Ирана

Первая группа из 14 россиян эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Началась эвакуация граждан России из Ирана. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Баку.

Первая группа из 14 россиян вывезена с территории указанной страны в Азербайджан. Автобус с ними пересек ирано-азербайджанскую границу. В их числе режиссер Федор Бондарчук и съемочная группа, а также артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. В ответ на удары по своей территории исламская республика начала военную операцию против Израиля.