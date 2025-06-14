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10:51, 14 июня 2025Культура

Российского режиссера вместе со съемочной группой эвакуировали из Ирана

Режиссера Бондарчука со съемочной группой эвакуировали из Ирана в Азербайджан
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Началась эвакуация россиян из Ирана
Федор Бондарчук

Федор Бондарчук. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российского режиссера Федора Бондарчука вместе со съемочной группой эвакуировали из Ирана. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Баку.

Первый автобус с эвакуированными россиянами пересек ирано-азербайджанскую границу через пограничный пункт «Астара». Среди 14 пассажиров находятся члены съемочной группы и артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Бондарчук в последнее время находился в Иране, где снимал сериал «Трудно быть Богом». Его представитель заявил, что режиссер улетел из страны до начала эскалации. Он занимается не только съемкой сериала, но и исполняет в нем одну из главных ролей.
В Иран Бондарчук прибыл в составе делегации с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. В ответ на удары по своей территории исламская республика начала военную операцию против Израиля.

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