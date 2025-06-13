Стало известно о судьбе находившегося в Иране продюсера Бондарчука

Представитель Бондарчука заявил о его отлете из Ирана до эскалации

Стало известно о судьбе продюсера Федора Бондарчука, который последнее время находился в Иране, где снимал сериал «Трудно быть Богом». Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на его представителя.

«Съемочная группа находится в Иране, они в безопасности. Федор Сергеевич улетел до начала эскалации», ─ заявил представитель Бондарчука.

Стоит отметить, что продюсер занимается не только съемкой сериала, но и исполняет в нем одну из главных ролей. Прибыл в Иран Бондарчук в составе делегации с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой.

Ранее стало известно, что Федор Бондарчук развелся с актрисой Паулиной Андреевой. Последняя выразила надежду, что она будет дружить с бывшим супругом и даже сможет еще поработать с ним.

