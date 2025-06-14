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11:12, 14 июня 2025Культура

Российский режиссер рассказал об эвакуированных из Ирана россиянах

Бондарчук: Первая группа эвакуированных из Ирана россиян поедет в Москву 14 июня
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российского режиссера вместе со съемочной группой эвакуировали из Ирана
Федор Бондарчук

Федор Бондарчук. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал, что эвакуированные из Ирана россияне 14 июня выдвинутся в Москву. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, первая группа выехавших из Ирана граждан РФ в составе 14 человек поедет на родину уже в субботу. Остальных планируется отправить в Москву в ближайшие дни, добавил Бондарчук.

Режиссер покинул Иран со своей съемочной группой и артистами Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Бондарчук снимал в Иране сериал «Трудно быть Богом» и исполняет в нем одну из главных ролей. Он прибыл в страну в составе делегации с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой.

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