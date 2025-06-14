Российский режиссер рассказал об эвакуированных из Ирана россиянах

Бондарчук: Первая группа эвакуированных из Ирана россиян поедет в Москву 14 июня

Начало событий в новости Российского режиссера вместе со съемочной группой эвакуировали из Ирана

Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал, что эвакуированные из Ирана россияне 14 июня выдвинутся в Москву. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, первая группа выехавших из Ирана граждан РФ в составе 14 человек поедет на родину уже в субботу. Остальных планируется отправить в Москву в ближайшие дни, добавил Бондарчук.

Режиссер покинул Иран со своей съемочной группой и артистами Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Бондарчук снимал в Иране сериал «Трудно быть Богом» и исполняет в нем одну из главных ролей. Он прибыл в страну в составе делегации с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой.