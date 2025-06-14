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18:13, 14 июня 2025Культура

Появились подробности о находящихся в Иране артистах российского оркестра

Минкультуры РФ: Артисты БСО в безопасности, предпринимаются меры по их эвакуации
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский режиссер рассказал об эвакуированных из Ирана россиянах

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Артисты Большого симфонического оркестра (БОС) имени Чайковского, приехавшие в Иран на выступление в рамках Дней российской культуры, находятся в безопасности. Об этом сообщили в Минкультуры России, передает ТАСС.

Музыкантов доставили из Исфахана в Тегеран и разместили в отеле. В настоящее время предпринимаются меры по их эвакуации из страны. Ситуацию контролирует министр культуры России Ольга Любимова.

Аля Сомкина, исполнительный продюсер съемочной группы режиссера Федора Бондарчука, сообщила агентству, что артистов эвакуируют 15 июня. Сообщалось, что музыканты и члены съемочной группы выехали в первой группе россиян из Ирана в Азербайджан.

Артисты БОС прибыли в Иран на Дни российской культуры, которые проходили с 10 по 12 июня в Тегеране и Исфахане в рамках двусторонних культурных договоренностей.

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