Лавров осудил атаки Израиля на Иран

Лавров заявил об осуждении Россией силовой акции Израиля против Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что Россия осуждает атаки Израиля против Ирана. Об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи.

На сайте МИД РФ отмечается, что разговор Лаврова и Аракчи 14 июня состоялся в продолжение состоявшегося 13 июня разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. «С российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права», — говорится в сообщении.

В российском МИД выразили готовность способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта. Лавров также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате ударов по территории Ирана.

13 июня Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. Глава государства подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля и делала все, чтобы урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана мирным путем.