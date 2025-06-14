Лавров осудил атаки Израиля на Иран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что Россия осуждает атаки Израиля против Ирана. Об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи.
На сайте МИД РФ отмечается, что разговор Лаврова и Аракчи 14 июня состоялся в продолжение состоявшегося 13 июня разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. «С российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права», — говорится в сообщении.
В российском МИД выразили готовность способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта. Лавров также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате ударов по территории Ирана.
13 июня Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. Глава государства подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля и делала все, чтобы урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана мирным путем.