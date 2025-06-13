ABC News: Трамп назвал атаку Израиля на Иран превосходной и пообещал продолжение

Президент США Дональд Трамп положительно оценил атаку Израиля на Ирна, назвав ее превосходной и заявил, что будет продолжение. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Я думаю, это было превосходно. Мы дали им шанс, а они им не воспользовались. И их ударило сильно, очень сильно. Их ударило сильно настолько, насколько вообще можно ударить. И им стоит ожидать большего. Гораздо большего», — заявил он.

Отмечается, что Трамп также отказался отвечать на вопрос корреспондента о том, принимали ли США участие в атаках.

Ранее, 13 июня, в Израиле сообщили о полном уничтожении ядерного объекта Ирана. По данным СМИ, атака также включала в себя бомбардировку ряда целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты и места, где находятся ракетные площадки.

Утром, 13 июня, Израиль начал атаку на Иран. По информации СМИ, «Моссад» создал базу взрывчатых дронов на территории Ирана и применил их с началом атаки Военно-воздушных сил Израиля.