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10:55, 13 июня 2025Мир

В Израиле сообщили о полном уничтожении ядерного объекта Ирана

В Израиле заявляют о полном уничтожении иранского ядерного объекта Натанз
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahid Salemi / AP

В Израиле заявляют о полном уничтожении иранского ядерного объекта Натанз. Об этом сообщает израильский 12-й канал.

Сообщается, что уничтожение ядерного объекта в Натанзе является частью операции Израиля. Она также включала бомбардировку ряда целей на всей территории Ирана, включая ядерные объекты и места, где находятся ракетные площадки, сообщает СМИ.

Bloomberg уточняет, что пробить ядерные объекты Ирана способны только самые мощные боеприпасы из-за их хорошей защищенности. «Объект в Натанзе был построен на глубине более 40 метров под землей и защищен стальной и бетонной оболочкой, толщина которой, по оценкам исследователей, составляет около 8 метров», — пишет агентство.

Утром 13 июня Израиль начал атаку на Иран. СМИ заявили, что израильский Моссад создал базу взрывчатых дронов на территории Ирана и применил их с началом атаки Военно-воздушных сил Израиля.

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