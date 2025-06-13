В Израиле сообщили о полном уничтожении ядерного объекта Ирана

В Израиле заявляют о полном уничтожении иранского ядерного объекта Натанз

В Израиле заявляют о полном уничтожении иранского ядерного объекта Натанз. Об этом сообщает израильский 12-й канал.

Сообщается, что уничтожение ядерного объекта в Натанзе является частью операции Израиля. Она также включала бомбардировку ряда целей на всей территории Ирана, включая ядерные объекты и места, где находятся ракетные площадки, сообщает СМИ.

Bloomberg уточняет, что пробить ядерные объекты Ирана способны только самые мощные боеприпасы из-за их хорошей защищенности. «Объект в Натанзе был построен на глубине более 40 метров под землей и защищен стальной и бетонной оболочкой, толщина которой, по оценкам исследователей, составляет около 8 метров», — пишет агентство.

Утром 13 июня Израиль начал атаку на Иран. СМИ заявили, что израильский Моссад создал базу взрывчатых дронов на территории Ирана и применил их с началом атаки Военно-воздушных сил Израиля.