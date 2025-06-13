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10:25, 13 июня 2025Мир

Израиль создал базу дронов в Иране и применил ее с началом атаки

Израиль создал базу взрывчатых дронов на территории Ирана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль создал базу взрывчатых дронов на территории Ирана, которые использовались в начале атаки 13 июня. Об этом сообщает израильское издание Walla со ссылкой на источники в службе безопасности.

Кодовое название этой операции — «Нация львов». Уточняется, Секретная кампания планировалась Моссадом долгое время и требовала планирование «вместе с новаторским мышлением и трюками», уточняет издание.

Сообщается, что Израиль внедрил специальное оружие в больших масштабах на территории всего Ирана. В частности, агенты Моссад развертывали оружие на открытых территориях вблизи расположения иранских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

С началом атаки Израиля по Ирану, пишет Walla, размещенное оружие активизировалось и ударило по целям.

Утром, 13 июня Израиль начал атаку Иран. Позже стало известно о ликвидации начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами.

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