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07:31, 13 июня 2025Мир

Начальник Генштаба Ирана погиб при израильском ударе

Начальник Генштаба Ирана Багери погиб при израильском ударе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате израильского удара, сообщает CNN со ссылкой на государственное телевидение Ирана IRINN.

На данный момент это вторая высокопоставленная иранская фигура, которая погибла в ходе атаки Израиля.

До этого агентство Tasnim сообщило о гибели главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами. Кроме того, погибло несколько иранских физиков-ядерщиков.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна нанесла удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал атаку на исламскую республику, заявив, что Израиль понесет наказание за содеянное.

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