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20:33, 13 июня 2025Мир

Путин выразил готовность оказать посреднические услуги между Израилем и Ираном

Путин выразил готовность оказать посреднические услуги для Израиля и Ирана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать посреднические услуги между Израилем и Ираном для недопущения эскалации напряженности. Об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«В разговоре с Премьер-министром Израиля Президентом России была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, а также выражена готовность оказать посреднические услуги, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряжённости», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент отметил, что разрешение вопросов, касающихся иранской ядерной программы должны быть достигнуты исключительно политико-дипломатическими средствами.

Ранее стало известно, что Нетаньяху планирует обсудить с мировыми лидерами удары по Ирану. В числе мировых лидеров, с которыми Нетаньяху намерен переговорить в течение дня, — президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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