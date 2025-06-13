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16:34, 13 июня 2025Мир

Нетаньяху обсудит удары по Ирану с мировыми лидерами

Нетаньяху обсудит с Трампом удары по Ирану в течение дня
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Нетаньяху обсудит удары по Ирану с Путиным

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с мировыми лидерами удары по Ирану. Об этом заявили в его канцелярии, передает РИА Новости.

В числе мировых лидеров, с которыми Нетаньяху намерен переговорить в течение дня — президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании. Уточняется, что с рядом других лидеров, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции, переговоры уже состоялись.

Израиль начал крупномасштабную военную операцию под названием «Восходящий лев» и атаковал Иран в ночь на 13 июня. Руководство исламской республики обратилось к Совету Безопасности ООН с требованием срочно провести заседание из-за авиаударов еврейского государства.

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