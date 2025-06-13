Нетаньяху обсудит удары по Ирану с Путиным

Нетаньяху планирует обсудить с Путиным удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить удары по Ирану с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на канцелярию премьера, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами (...). В ближайшее время он также планирует обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным», — указано в сообщении канцелярии.

Отмечается, что Нетаньяху провел переговоры с канцлером Германии, премьер-министром Индии и президентом Франции, а также планирует обсудить ситуацию с премьер-министром Великобритании.

Ранее в офисе Нетаньяху сообщили о готовности к полноценной войне Израиля с Ираном. Советник ведомства Дмитрий Гендельман отметил, что Израиль рассчитывает на собственные военные силы. При этом, он заявил, что Иерусалим находится в тесном контакте со всеми своими союзниками, в том числе с США.