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16:03, 13 июня 2025Мир

Нетаньяху обсудит удары по Ирану с Путиным

Нетаньяху планирует обсудить с Путиным удары по Ирану
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить удары по Ирану с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на канцелярию премьера, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами (...). В ближайшее время он также планирует обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным», — указано в сообщении канцелярии.

Отмечается, что Нетаньяху провел переговоры с канцлером Германии, премьер-министром Индии и президентом Франции, а также планирует обсудить ситуацию с премьер-министром Великобритании.

Ранее в офисе Нетаньяху сообщили о готовности к полноценной войне Израиля с Ираном. Советник ведомства Дмитрий Гендельман отметил, что Израиль рассчитывает на собственные военные силы. При этом, он заявил, что Иерусалим находится в тесном контакте со всеми своими союзниками, в том числе с США.

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