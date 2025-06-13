В офисе Нетаньяху заявили о готовности к полноценной войне с Ираном

Офис Нетаньяху сообщил о готовности к полноценной войне Израиля с Ираном

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о готовности к полноценной войне Израиля с Ираном. Об этом сообщил агентству ТАСС советник ведомства Дмитрий Гендельман.

«Израиль готов к любому развитию событий», — заявил он. Так он ответил на вопрос о возможности полноценного вооруженного конфликта Ирана с Израилем.

Гендельман отметил, что Израиль рассчитывает на собственные военные силы. При этом, он заявил, что Иерусалим находится в тесном контакте со всеми своими союзниками, в том числе с США.

Ранее в генеральном штабе Ирана заявили, что У Тегерана нет ограничений на ответные удары по Израилю после атаки 13 июня. «Рука божественного возмездия схватит жестокий террористический режим и его сторонников», — сообщило военное ведомство.