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11:44, 13 июня 2025Мир

В офисе Нетаньяху заявили о готовности к полноценной войне с Ираном

Офис Нетаньяху сообщил о готовности к полноценной войне Израиля с Ираном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о готовности к полноценной войне Израиля с Ираном. Об этом сообщил агентству ТАСС советник ведомства Дмитрий Гендельман.

«Израиль готов к любому развитию событий», — заявил он. Так он ответил на вопрос о возможности полноценного вооруженного конфликта Ирана с Израилем.

Гендельман отметил, что Израиль рассчитывает на собственные военные силы. При этом, он заявил, что Иерусалим находится в тесном контакте со всеми своими союзниками, в том числе с США.

Ранее в генеральном штабе Ирана заявили, что У Тегерана нет ограничений на ответные удары по Израилю после атаки 13 июня. «Рука божественного возмездия схватит жестокий террористический режим и его сторонников», — сообщило военное ведомство.

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