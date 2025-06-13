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11:29, 13 июня 2025Мир

Генштаб Ирана заявил об отсутствии ограничений на дальнейшие удары по Израилю

Генштаб Ирана: У Тегерана нет ограничений на ответные удары по Израилю
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

У Ирана нет ограничений на ответные удары по Израилю после атаки 13 июня. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Ирана, передает ISNA.

«Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии (...), не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия схватит жестокий террористический режим и его сторонников», — говорится в сообщении.

Правительство Ирана также сообщило, что проведет все необходимые оборонительные и политические меры, которые «не дадут спать» Израилю и «заставят пожалеть» его.

Утром 13 июня Израиль начал атаку на Иран. СМИ заявили, что израильский Моссад создал базу взрывчатых дронов на территории Ирана и применил их с началом атаки. Сообщается также о начале мобилизации в Израиле.

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