Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 13 июня 2025Мир

Израиль начал мобилизацию

Начальник Генштаба Израиля Замир объявил о начале мобилизации
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Начальник Генштаба Израиля Эяль Замир объявил о начале мобилизации в стране. Об этом он сказал во время обращения, его публикует издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Мы не обещаем вам только успехов. Ответ не будет похож на все, что мы видели. Мы готовы к обороне», — сообщает военнослужащий.

Сообщается, что мобилизовано будет около 10 тысяч резервистов.

Утром, 13 июня Израиль атаковал Иран. Позже сообщалось о гибели начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами после атаки Израиля на Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана

    Вероятность начала полномасштабной войны между Ираном и Израилем оценили

    Израиль начал мобилизацию

    В Сети появились кадры с места гибели пятерых детей во время пожара

    На клубном чемпионате мира сыграют три футболиста с российскими паспортами

    Иран обратился в ООН после ударов Израиля

    Кадры последствий удара Израиля по ядерному объекту Ирана показали

    Стало известно о подрыве двух бронеавтомобилей ВСУ

    Борт Нетаньяху подняли в воздух в ожидании ответной атаки Ирана

    В России заявили о попытках Германии избежать ответственности за поставки ракет Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости