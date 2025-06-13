Израиль начал мобилизацию

Начальник Генштаба Израиля Замир объявил о начале мобилизации

Начальник Генштаба Израиля Эяль Замир объявил о начале мобилизации в стране. Об этом он сказал во время обращения, его публикует издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Мы не обещаем вам только успехов. Ответ не будет похож на все, что мы видели. Мы готовы к обороне», — сообщает военнослужащий.

Сообщается, что мобилизовано будет около 10 тысяч резервистов.

Утром, 13 июня Израиль атаковал Иран. Позже сообщалось о гибели начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами после атаки Израиля на Иран.