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10:03, 13 июня 2025Мир

Иран обратился в ООН после ударов Израиля

Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН после ударов Израиля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Иран обратился к Совету Безопасности ООН с требованием срочно провести заседание из-за авиаударов Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA, ссылаясь на письмо, направленное иранским постпредством в штаб-квартиру международной организации.

«Иран направил срочное письмо в Совбез ООН с требованием осудить атаку Израиля, а также запросил экстренное заседание», — цитирует агентство текст обращения.

Ранее в ночь на 13 июня Израиль начал крупномасштабную военную операцию под названием «Восходящий лев». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, удары были нанесены по «сердцу иранской программы ядерного обогащения».

Реакция Тегерана последовала незамедлительно. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет ответственность за свои действия. Иранские власти также пригрозили скорым и жестким ответом.

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