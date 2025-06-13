Иран заявил о жестком ответе Израилю

Правительство Ирана пообещало жесткий ответ на атаку Израиля

Правительство Ирана пообещало жесткий ответ на атаку Израиля. Об этом говорится в его заявлении, передает агентство Tasnim.

«Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты — террористы и агрессоры. Мы имеем полное право на ответ и дадим его. Без всяких внутренних разногласий (…) мы дадим жесткий ответ этому (...) террористическому режиму», — сообщает исполнительная власть Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил, что «готов дать решительный и жесткий ответ на агрессию сионистского врага».

Ранее стало известно о гибели начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами после атаки Израиля на Иран.