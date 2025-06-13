МИД России обвинил Израиль в эскалации конфликта

МИД РФ: Израильские власти сделали выбор в пользу эскалации напряженности

Власти Израиля сделали сознательный выбор в пользу эскалации напряженности в регионе, ответственность за последствия провокации ляжет на израильское руководство. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

«Израиль сделал сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. (...) Ответственность за все последствия провокации Израиля против Ирана ляжет на израильское руководство», — указано в сообщении.

Как отметили в МИД, из-за атак Израиля были подорваны усилия для решения ситуации в отношении иранского мирного атома.

Ранее Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне событий на Ближнем Востоке назвал ядерным конфликт реальным. Политик отметил, что его часто упрекают в нагнетании «ядерной истерии», однако угроза использования ядерного оружия существует.