Медведев назвал реальным ядерным конфликт

Медведев назвал ядерный конфликт реальным на фоне событий на Ближнем Востоке

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне событий на Ближнем Востоке назвал ядерным конфликт реальным. Об этом он написал в Telegram.

Политик отметил, что его часто упрекают в нагнетании «ядерной истерии», однако угроза использования ядерного оружия существует.

«Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — подчеркнул он.

13 июня Израиль нанес удар по одному из ядерных объектов, находящихся на территории Ирана. Позже сообщалось о гибели начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами после атаки Израиля на Иран.