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12:47, 13 июня 2025Россия

Медведев назвал реальным ядерным конфликт

Медведев назвал ядерный конфликт реальным на фоне событий на Ближнем Востоке
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне событий на Ближнем Востоке назвал ядерным конфликт реальным. Об этом он написал в Telegram.

Политик отметил, что его часто упрекают в нагнетании «ядерной истерии», однако угроза использования ядерного оружия существует.

«Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — подчеркнул он.

13 июня Израиль нанес удар по одному из ядерных объектов, находящихся на территории Ирана. Позже сообщалось о гибели начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами после атаки Израиля на Иран.

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