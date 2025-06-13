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11:35, 13 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили последствия войны между Ираном и Израилем

Сенатор Климов: Военный конфликт с Ираном приведет Израиль к мировой изоляции
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Израиль из-за конфликта с Ираном может оказаться в мировой изоляции и будет вынужден завершить свои агрессивные военные действия, которые выгодны прежде всего действующему руководству страны, а не израильскому народу, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. О начале атаки сообщил портал Axios, ее также подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Сенатор указал, что Иран является суверенным государством, членом ООН, который был атакован другим членом организации военным способом, причем эта атака была массированной. Климов напомнил, что это позволяет задействовать статью 50 первого устава ООН, и у Ирана в этом смысле развязаны руки. Также он отметил, что страны мира не торопятся публично поддержать Израиль, а США заявили о нежелании присоединиться к бомбардировкам Ирана.

«Надо иметь в виду, что Иран сейчас инкорпорирован достаточно серьезно в Шанхайскую организацию сотрудничества, в БРИКС, имеет в России очень серьезный договор, ратифицированный у нас. Еще у Ирана есть сейчас более-менее устойчивый диалог со многими арабскими государствами. Таким образом, Израиль может оказаться в изоляции и просто вынужден будет завершить вот эти свои агрессивные действия и перейти в политико-правовую плоскость», — считает Климов.

Сенатор при этом отметил, что длительное развитие конфликта на Ближнем Востоке, его усугубление и обострение нанесет страшный удар по мировой экономике и дестабилизирует большое количество стран этого региона. Мировая изоляция Израиля станет крахом нынешнего руководства страны и приведет к серьезному пересмотру ее стратегии на Ближнем Востоке, добавил Климов.

Утром, 13 июня Израиль атаковал Иран. Позже сообщалось о гибели начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами после атаки Израиля на Иран.

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