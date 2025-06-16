В Кремле рассказали о «хорошем уроке» на фоне атак на Израиль

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «хорошим уроком для всех» международную реакцию на атаки Израиля против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Москва видит, что международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил происходящее, и на тех, кто поддержал это и попытался оправдать.
«Мы это констатируем. Конечно же, для всех это очень хороший урок», — уточнил он.
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили конфликт между Ираном и Израилем. Отмечается, что в ходе разговора с обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией.