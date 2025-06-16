Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 16 июня 2025Мир

В Кремле рассказали о «хорошем уроке» на фоне атак на Израиль

Песков назвал «хорошим уроком» международную реакцию на атаки Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «хорошим уроком для всех» международную реакцию на атаки Израиля против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва видит, что международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил происходящее, и на тех, кто поддержал это и попытался оправдать.

«Мы это констатируем. Конечно же, для всех это очень хороший урок», — уточнил он.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили конфликт между Ираном и Израилем. Отмечается, что в ходе разговора с обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль взял под контроль воздушное пространство над Тегераном

    Витрина с драгоценностями упала на россиян

    На российской реке столкнулись два катера

    Россиянин пытался убежать от судебных приставов по водосточной трубе

    В России отмечающему 70-летие Чубайсу намекнули на судьбу Березовского

    Юрист рассказал о влиянии новых правил расчета среднего заработка на отпускные

    Предсказано аккуратное снижение ключевой ставки в России

    Украине предрекли негативные последствия из-за конфликта Ирана и Израиля

    Биржевые цены на бензин в России обновили максимум с начала года

    В «Локомотиве» отреагировали на информацию о запрете на регистрацию новых футболистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости