Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Ираном и Израилем

Путин и Эрдоган по телефону обсудили конфликт Ирана и Израиля

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили конфликт между Ираном и Израилем. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона», — указали в канцелярии.

Стороны также подчеркнули, что «силовая акция Израиля» была предпринята «в нарушение Устава ООН и других норм международного права».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что на столе по-прежнему остаются в том числе предложения Путина.