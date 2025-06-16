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14:21, 16 июня 2025Мир

Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Ираном и Израилем

Путин и Эрдоган по телефону обсудили конфликт Ирана и Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Miro Maman / Reuters

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили конфликт между Ираном и Израилем. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона», — указали в канцелярии.

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Стороны также подчеркнули, что «силовая акция Израиля» была предпринята «в нарушение Устава ООН и других норм международного права».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что на столе по-прежнему остаются в том числе предложения Путина.

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