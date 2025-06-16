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13:09, 16 июня 2025Мир

В Кремле высказались о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана

Песков: Россия готова оказать посреднические услуги Израилю и Ирану

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия сохраняет готовность при необходимости оказывать посреднические услуги», — сказал представитель Кремля.

По его словам, на столе по-прежнему остаются в том числе предложения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.

14 июня Путин провел телефонный разговор с Трампом, он длился 50 минут. Президент России осудил военную операцию Израиля против Ирана, в то же время выразив готовность к посредничеству в конфликте между странами. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную».

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