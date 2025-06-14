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13:02, 14 июня 2025Мир

Папа Римский обратился к Ирану и Израилю на фоне бомбардировок

Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к здравому смыслу во имя мира
Ольга Коровина

Фото: Yara Nardi / Reuters

Недавно избранный Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к здравому смыслу после взаимных бомбардировок. Его слова передает агентство Reuters.

Глава Римско-католической церкви церкви напомнил лидерам государств об ответственности и необходимости работать вместе на благо мира во всем мире.

«Я хотел бы настоятельно призвать Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу. Долг всех стран поддерживать мир и открывать пути примирения, которые гарантируют безопасность и достоинство для всех», — обратился к сторонам понтифик во время проповеди в соборе святого Святого Петра в Ватикане.

Лев XIV заявил, что построение планеты без ядерной угрозы должно происходить через искренний диалог — лишь так возможно создать прочный мир.

Ранее стало известно, что Иран начал военную операцию против Тель-Авива после ракетного удара по своим ядерным объектам. В сторону Израиля полетели сотни баллистических ракет.

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