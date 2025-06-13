Три европейские страны обсудили ситуацию вокруг Ирана

Корнелиус сообщил о телефонных переговорах Мерца, Стармера и Макрона по Ирану

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, темой которых стала ситуация вокруг Ирана. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, сообщает издание РИА Новости.

Как заявил Корнелиус в ходе брифинга немецкого кабмина, во время беседы представители трех европейских стран обсудили авиаудары, которые нанес Израиль по территории Ирана. Причем политики, участвовавшие в телефонном разговоре, координировали все свои действия с Вашингтоном, добавил он.

Кроме того, государственный деятель отметил, что Германия постарается остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке с использованием всех доступных дипломатических средств. При этом главной целью ФРГ он назвал недопущение разработки Ираном ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил Израиль за атаку по Ирану. По его словам, в скором времени будет продолжение авиаударов.