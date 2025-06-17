Трамп порассуждал о новых санкциях Запада против России. За ночь прозвучало два противоположных утверждения

Макрон: Трамп относительно положительно оценил проект санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп «относительно положительно» оценил продвижение проекта американского Конгресса о санкциях против России. Об этом рассказал французский лидер Эммануэль Макрон на полях саммита стран «Большой семерки» (G7).

«Вопрос, который я задал Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно», — сказал он. Глава Франции подчеркнул, что для него слова Трампа стали «хорошей новостью».

Законопроект о введении новых санкций в отношении России подготовили в сенате США в начале июня. Спецпосланник американского президента Кит Келлог рассказал, что разговаривал с автором инициативы — сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Сенаторы готовы действовать. Они назвали это "Законом о санкциях против России 2025"», — рассказал он, отметив, что санкции будут весьма жесткими.

Трамп высказался в противоположном ключе

Сам же американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хочет ужесточать санкции против России, надеясь на достижение договоренностей по Украине. Журналисты спросили американского президента, почему он не вводит новые рестрикции против РФ, на что тот ответил, что ожидает подписание сделки по мирному урегулированию. Он также подчеркнул, что Европейский союз сам еще не ввел дополнительные ограничения против России.

Кроме того, добавил глава Белого дома, санкции обходятся США в очень большие деньги, речь идет о «миллиардах и миллиардах» долларов. «Санкции — это не так просто», — признался Трамп.

Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто «давайте подпишем документ» Дональд Трамп президент США

Трампа уличили в желании манипулировать Россией через угрозу санкций

4 июня Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение новых санкций против России. Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.

После этого газета The Washington Post выяснила, что санкции вступят в силу только при одном условии. Зеленый свет рестрикциям будет дан после того, как президент решит, что российский лидер Владимир Путин якобы отказывается вести переговоры о мирном соглашении с Украиной. «[Это] резко усилило бы влияние Трампа на Путина и укрепило бы его позиции на переговорах, предоставив ему возможность вводить разрушительные санкции против России в любой момент», — указало издание. Сам Трамп подтвердил этот вывод.

Однако министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что очередные антироссийские санкции могут привести к непредсказуемому результату. «Мы должны помнить о непредвиденных последствиях», — сказал он, призвав Конгресс продолжать предоставлять Белому дому гибкость для поддержки переговоров.

Вопрос о санкциях разделил «Большую семерку»

Саммит G7 продемонстрировал разъединение ЕС и США по ключевому вопросу, на котором замкнут весь новый пакет санкций. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, потолок цен на российскую нефть разделил позиции западных партнеров. ЕС прочно потерял чувство реальности и вступил «в фазу иррациональных решений» в отличие от США, которые выступают против снижения потолка с 60 до 45 долларов за баррель. Политик указал на опасения администрации Трампа, что эта мера отразится на снижении объемов поставок нефти из России на мировые рынки, вследствие чего цены на сырье пойдут вверх. На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном повышение цен на нефть может привести к перебоям поставок с Ближнего Востока через Ормузский пролив. Однако «руководители ЕС, одержимые враждебностью к России, готовы вновь выстрелить себе в ногу», отметил российский сенатор.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила, какие санкции против России войдут в 18-й пакет Евросоюза. В частности, они затронут оба «Северных потока» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен. Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заверил, что Москва примет ответные меры — как защитные, так и контрмеры.