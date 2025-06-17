Трамп заявил о потере США миллиардов долларов из-за санкций

Трамп: США теряют миллиарды и миллиарды долларов из-за санкций

Санкции обходятся США в очень большие деньги, речь идет о« миллиардах и миллиардах» долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях саммита Большой семерки (G7) в Канаде.

«Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто "давайте подпишем документ". Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) сам еще не ввел новые ограничения против РФ. Трамп также добавил, что ждет подписания соглашения об урегулировании на Украине.

Ранее президент США заявил, что Россия не должна участвовать в саммитах G7 в ближайшее время. В то же время американский лидер счел ошибкой исключение РФ из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма.

