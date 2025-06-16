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22:51, 16 июня 2025Мир

Трамп высказался об участии Путина в ближайших встречах «Большой семерки»

Трамп сообщил, что не поддерживает участие Путина в ближайших встречах G7
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Россия не должна участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на саммите G7 в Канаде.

Он отметил, что многое изменилось со времени исключения России из организации. В то же время американский лидер счел ошибкой ее исключение из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма. По его мнению, конфликта на Украине не было бы, если бы Россия входила бы в объединение.

Ранее Дональд Трамп высказал мнение, что присоединение Китая к «Большой семерке» не является такой плохой идеей. При этом он подчеркнул, что «очень важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог».

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