Макрон рассказал о словах Трампа насчет проекта о санкциях против России

Макрон: Трамп относительно положительно ответил о проекте санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп «относительно положительно» оценил продвижение проекта американского Конгресса о санкциях против России. Об этом рассказал французский президент Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал глава Франции.

Прежде Трамп заявил о потере США миллиардов долларов из-за санкций против других стран, включая Россию. «Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — сказал он.