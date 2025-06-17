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05:06, 17 июня 2025Мир

Макрон рассказал о словах Трампа насчет проекта о санкциях против России

Макрон: Трамп относительно положительно ответил о проекте санкций против РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп «относительно положительно» оценил продвижение проекта американского Конгресса о санкциях против России. Об этом рассказал французский президент Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал глава Франции.

Прежде Трамп заявил о потере США миллиардов долларов из-за санкций против других стран, включая Россию. «Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — сказал он.

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