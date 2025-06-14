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14:08, 14 июня 2025Россия

В России оценили решимость ЕС вновь «выстрелить себе в ногу»

Пушков: Потолок цен на российскую нефть разъединил ЕС и США
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России раскрыли важное последствие конфликта Ирана и Израиля

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Саммит G7 продемонстрировал разъединение Евросоюза (ЕС) и США по ключевому вопросу, на который замкнут весь новый пакет санкций. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, потолок на цену на российскую нефть разделил позиции западных партнеров. ЕС прочно потерял чувство реальности и вступил «в фазу иррациональных решений» в отличие от США, которые выступают против снижения потолка с 60 до 45 долларов за баррель.

Пушков указал на опасения администрации президента США Дональда Трампа, что эта мера отразится на снижении объемов поставок нефти из России на мировые рынки, вследствие чего цены на сырье пойдут вверх. На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном повышение цен на нефть может привести к перебоям поставок нефти на мировые рынки с Ближнего Востока через Ормузский пролив. Однако «руководители ЕС, одержимые враждебностью к России, готовы вновь выстрелить себе в ногу», отметил российский сенатор.

Впрочем, США не готовы идти против своих интересов и пока Трамп проводит иную политику в отношение России, ЕС никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону, подытожил Пушков.

Ранее он высказался на тему того, что конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому росту цен на нефть.

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