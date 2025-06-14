В России раскрыли важное последствие конфликта Ирана и Израиля

Пушков: Конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому росту цен на нефть

Конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому росту цен на нефть. Важное последствие противостояния на Ближнем Востоке раскрыл российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Иран может заблокировать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном. При этом йеменские хуситы могут присоединиться к Тегерану и заблокировать Бад-эль-Мандебский пролив, соединяющий тот же океан с Красным морем и Суэцким каналом.

«В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх. Даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть — до 110 или даже до 130 долларов за баррель», — считает Пушков.

Ранее на Украине оценили последствия обострения ситуации на территории Ближнего Востока. Среди негативных последствий выделили рост цен на нефть, который приведет к укреплению российской экономики.