Последствия обострения на Ближнем Востоке для Украины оценили

Страна.ua: Ближний Восток отвлек внимание Запада от Украины

На Украине оценили последствия обострения ситуации на территории Ближнего Востока. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на публикацию «Страна.ua».

«Что касается последствий для Украины, они являются негативными», ─ говорится в материале. Так, Ближний Восток отвлек на себя внимание Запада. В том числе в регион теперь станет поступать дополнительное оружие.

Также среди негативных последствий в материале выделили рост цен на нефть, который приведет к укреплению российской экономики, но ослаблению Европы, являющейся для Украины главным поставщиком ресурсов. Кроме того, президент США Дональд Трамп теперь максимально дистанцируется от Киева, чтобы сосредоточить свое внимание на Ближнем Востоке, заключило издание.

Ранее Трамп заявил, что США передали Израилю самое смертоносное в мире оружие. В связи с этим он призвал Иран как можно быстрее пойти на сделку.