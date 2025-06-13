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14:00, 13 июня 2025Мир

США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире

Трамп заявил, что самое смертоносное оружие США в мире есть у Израиля
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что самое смертоносное оружие США в мире есть у Израиля. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По данным издания, президент США Дональд Трамп заявил, что они производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире и у Израиля его много. Американский лидер добавил, что Ирану нужно заключить сделку с Израилем, пока стране есть что спасать.

Израиль начал операцию «Ам Калави» («Народ как лев») и атаковал десятки военных объектов в различных районах Ирана.

13 июня около 200 истребителей Военно-воздушных сил Израиля атаковали более 100 целей на территории Исламской Республики, среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Ранее сообщалось, что военкор рассказал о начале операции Израиля против иранской ядерной программы.

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