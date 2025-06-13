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03:38, 13 июня 2025Мир

Военкор сообщил о начале операции Израиля против иранской ядерной программы

Военкор Кадош: Израиль начал операцию «Ам Калави» против ядерной программы Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nasser Ishtayeh / Global Look Press

Армия Израиля начала операцию «Ам Калави» против ядерной программы Ирана. Об этом сообщил израильский военный корреспондент Дорон Кадош в Telegram.

Он отметил, что в рамках первого удара атакованы десятки военных объектов в различных районах Ирана.

«Начата операция "Ам Калави" ("Народ как лев") с целью удара по ядерной программе и потенциалу дальнобойных ракет иранского режима», — указал он.

Ранее стало известно, что Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Его масштабы и цели на данный момент не ясны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по Ирану.

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