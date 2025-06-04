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03:10, 4 июня 2025Мир

США раскрыли детали подготовки санкций против России

Спецпосланник США Келлог заявил о готовности проекта о новых санкциях против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В сенате США подготовили законопроект о введении новых санкций в отношении России. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог в беседе с Fox News.

«Я разговаривал с Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это "Законом о санкциях против России 2025», — рассказал он, отметив, что санкции будут весьма жесткими.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом назвал позицию России на переговорах неконструктивной и призвал США ввести антироссийские санкции. Ермак также пригласил Уиткоффа посетить Украину и заявил, что Киев готов к встрече лидеров России и Украины.

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