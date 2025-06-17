В Германии прокомментировали досрочный отъезд Трампа с саммита G7

FAZ: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 стал неожиданностью

Досрочный отъезд президента США Дональда Трампа с саммита G7 в Канаде стал неожиданностью. Об этом написало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Ход саммита принял неожиданный оборот. Трамп отбыл в Вашингтон после ужина, сославшись на деликатную ситуацию на Ближнем Востоке», — написали журналисты.

Из-за частой смены позиции главы Белого дома по антироссийским санкциям и по ирано-израильскому конфликту все сложнее сказать, в чем в принципе согласны между собой страны G7, указано в статье.

Саммит проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза.

Ранее издание Bloomberg написало, что лидеры стран G7 пытались убедить президента США поддержать новые санкции против России. Также сообщалось, что Трамп покинул саммит, который проходит в курортном районе Кананаскис в Канаде. Политик подчеркнул, что его возвращение не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».