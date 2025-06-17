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21:00, 17 июня 2025Мир

Лидеры G7 за ужином уговаривали Трампа принять санкции против России

Bloomberg: Лидеры G7 пытались убедить поддержать новые санкции против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) пытались убедить президента США Дональда Трампа поддержать новые санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Дискуссия лидеров стран "Большой семерки" за ужином в понедельник не оказала существенного влияния на то, чтобы побудить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции в отношении России», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Трамп покинул саммит G7, который проходит в курортном районе Кананаскис в Канаде. Встреча началась 15 июня и продлится до 17 июня. Он подчеркнул, что его возвращение не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».

До этого американский лидер заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) и ее сокращение до формата G7 было ошибкой.

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