Трамп назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки»

Трамп: Исключение России из «Большой восьмерки» было ошибкой

Исключение России из «Большой восьмерки» (G8) и ее сокращение до формата G7 было ошибкой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка (...) Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он [президент России Владимир Путин] более не присутствует за столом [переговоров]», — указал глава государства.

При этом Трамп добавил, что Путин не хочет разговаривать ни с кем из западных лидеров из-за их политики и оскорблений в адрес России.

21 мая Трамп заявил, что формат «Группы восьми» был гораздо лучше, чем нынешняя «Большая семерка», поэтому Западу не стоило отказываться от него путем исключения России из клуба. Он также призывал еще в свой первый президентский срок вернуть Москву в объединение.