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20:32, 21 мая 2025Мир

Трамп посетовал на ошибку Запада в отношении России

Трамп: Западу не стоило исключать Россию из Группы восьми
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Формат Группы восьми (G8) был гораздо лучше, чем нынешняя «Большая семерка» (G7), поэтому Западу не стоило отказываться от него, путем исключения России из клуба. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«"Большая семерка" раньше была "восьмеркой", но, блестяще, они приняли решение исключить оттуда Россию. Сейчас было бы гораздо лучше, если бы она там осталась», — посетовал американский лидер.

7 мая Трамп назвал «очень глупым» решение западных стран исключить Россию из «Большой восьмерки». По его мнению, если бы это не произошло, то конфликта на Украине не было бы.

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