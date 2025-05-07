Трамп назвал глупое решение Запада в отношении России

Трамп: Решение исключить Россию из G8 было очень глупым

Решение Запада исключить Россию из G8 («Большой восьмерки») было очень глупым. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, его слова передает Reuters.

«Если бы Россия осталась в составе G8, то я считаю, что сейчас, возможно, не было бы этой нелепой, ужасной войны», — подчеркнул глава государства.

По мнению Трампа, «сейчас неподходящее время» для того, чтобы включать Россию обратно в состав G8. Он добавил, что ранее эта возможность уже была упущена, и США «промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей».

Ранее Трамп признался, что не знал о действующем запрете на участие сборной России по футболу в чемпионате мира (ЧМ). Кроме того, американский лидер отметил, что допуск российских футболистов к участию в чемпионате после окончания конфликта на Украине мог бы стать «хорошим стимулом» для урегулирования.