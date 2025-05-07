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09:08, 7 мая 2025Мир

Трамп назвал глупое решение Запада в отношении России

Трамп: Решение исключить Россию из G8 было очень глупым
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Решение Запада исключить Россию из G8 («Большой восьмерки») было очень глупым. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, его слова передает Reuters.

«Если бы Россия осталась в составе G8, то я считаю, что сейчас, возможно, не было бы этой нелепой, ужасной войны», — подчеркнул глава государства.

По мнению Трампа, «сейчас неподходящее время» для того, чтобы включать Россию обратно в состав G8. Он добавил, что ранее эта возможность уже была упущена, и США «промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей».

Ранее Трамп признался, что не знал о действующем запрете на участие сборной России по футболу в чемпионате мира (ЧМ). Кроме того, американский лидер отметил, что допуск российских футболистов к участию в чемпионате после окончания конфликта на Украине мог бы стать «хорошим стимулом» для урегулирования.

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