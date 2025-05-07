Трамп признался в незнании о запрете на участие России в ЧМ по футболу

Трамп заявил, что не знал о запрете на участие России в чемпионате мира

Президент США Дональд Трамп признался, что не знал о действующем запрете на участие сборной России по футболу в чемпионате мира (ЧМ). Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, американский лидер выразил мнение, что допуск российских футболистов к участию в чемпионате после окончания конфликта на Украине мог бы стать «хорошим стимулом» для урегулирования.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении российских спортсменов на международную арену. По ее мнению, новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри вряд ли будет в первую очередь заниматься этим вопросом.