Сборную России по футболу пригласили на турнир в Азию

Сборную России по футболу пригласили на турнир в Азию в сентябре 2025-го

Сборная России получила приглашение на турнир с участием стран Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Соревнования состоятся в начале сентября 2025-го, однако участие команды Валерия Карпина считают маловероятным. «Турнир предполагает плотную сетку из четырех матчей, а Российский футбольный союз (РФС) изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно», — отметил источник.

В ФАЦА входят Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ожидается, что сборные России и Ирана проведут товарищеский матч 6 октября 2025-го.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Национальные команды могут проводить только товарищеские матчи.